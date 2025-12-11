Rodící se vládní koalice ANO, SPD a Motoristů bude s největší pravděpodobností v příštích čtyřech letech udávat legislativní směr a ovlivňovat právní trendy v České republice. Podobu zákonodárné politiky nové vlády s napětím očekávají nejen občané, ale i český byznys. Určité indicie nabízí zveřejněný návrh programového prohlášení. Špičky koaličních stran si v něm mimo jiné za své priority kladou modernizaci civilního procesu i přiblížení občanského práva potřebám digitální doby. Velké ambice pak má vznikající vláda i v oblasti zaměstnanosti a trhu práce.
