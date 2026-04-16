Tomu střetu už strojvůdce vlaku na trati mezi Horažďovicemi a Sušicí nedokázal zabránit: Kráva, která unikla z nedaleké pastviny, mu vběhla přímo před lokomotivu. Škoda naštěstí nebyla příliš velká – jen mírně poškozený brzdný a chladicí systém. České dráhy ale musely také na více než čtyři hodiny zastavit provoz, zřídit náhradní dopravu s nasazením autobusů a zrušit několik spojů.
Rozjelo se vyšetřování, kdo za nehodu může. Celkem brzy vyšlo najevo, že na počátku byla vichřice, která den předtím ulomila kus stromu a ten spadl na elektrický ohradník. Tím stlačil část jeho drátů k zemi, takže je krávy mohly bez problémů překročit. Dráty ale současně nepoškodil a nepřerušil elektrický proud v nich, takže na poškození nic neupozornilo.
