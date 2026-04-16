Umělá inteligence automatizuje rutinní práci, aby se právníci mohli soustředit na to, na čem opravdu záleží. Je to lákavá vize, že? Problém je v tom, že ji vyvrací nejnovější výzkum studující, co se ve skutečnosti děje, když lidé nástroje AI začnou používat.
Studie badatelů z Kalifornské univerzity v Berkeley ukazuje, že umělá inteligence práci nesnižuje – naopak ji zintenzivňuje. Výzkumníci identifikovali tři vzorce, jakými se využívání AI promítlo do pracovních návyků.
Za prvé, díky tomu, že umělá inteligence vyplňuje mezery ve znalostech, začali odborníci přebírat povinnosti, které dříve náležely jiným. Samostatně působící právníci se například ujímají záležitostí mimo svou hlavní odbornost, protože díky AI se jim to jeví jako zvládnutelné. Výsledkem není méně práce rozdělené efektivněji, ale více práce soustředěné v méně rukou.
Za druhé, AI rozostřila hranice mezi prací a volným časem. Protože zadávání pokynů AI připomíná spíše konverzaci než práci, mohou právníci vkládat práci do přestávek na oběd, večerů a cest do práce, aniž by to vnímali jako dodatečné úsilí.
Konečně za třetí, AI nutí pracovníky k multitaskingu, právníci připravovali více dokumentů najednou a neustále sledovali výstupy AI a to vše v domnění, že šetří čas.
Zavádění umělé inteligence v právním odvětví je do značné míry poháněno slibem, že stejnou práci zvládnou právníci za kratší dobu. Jak se ukazuje, ve skutečnosti dělají spíše více práce za stejnou dobu. Vytváří se tak nebezpečný cyklus, který vede k vyhoření. Protože se dodatečné úsilí právníků jeví jako dobrovolné, vedení firmy si tento problém nemusí uvědomit, dokud se neprojeví v podobě chyb, fluktuace nebo etických prohřešků. Dejte si proto pozor. AI může být dobrý sluha, snadno se z něj ale stává zlý pán.
