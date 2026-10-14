Představte si svět, kde by finanční úřady v řádu minut odhalily v tisícistránkových účetních záznamech možné daňové úniky, inspektoři práce by chodili na jisto do firem využívajících švarcsystém a antimonopolní úřad by potíral zakázané kartelové dohody v jejich zárodku. To, co zní jako variace na sci-fi klasiku Minority Report, se v nadcházejících letech může stát realitou. Efektivitu kontrol úřadů totiž mohou významně zvýšit různé nové technologie a nástroje umělé inteligence.

Možnosti využití AI zkoumají takřka všechny úřady vykonávající kontrolní činnost, plošnému nasazení do každodenní praxe však zatím brání některé bezpečnostní a právní otázky. To však nemusí platit napořád, jak ukazují příklady ze zahraničí. Například italský systém VeRa automaticky a v reálném čase porovnává daňová přiznání s údaji o pohybech na bankovních účtech, příjmech a elektronických platbách. V roce 2022 italská daňová správa tímto způsobem identifikovala zhruba milion vysoce rizikových případů a zabránila podvodům v hodnotě téměř sedm miliard eur. V loňském roce pak vláda středomořského státu představila další AI nástroje, které mají daňovou kontrolu dále zefektivnit.

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https://pravniradce.ekonom.cz/c1-67944860-kontrolor-pred-kterym-se-pochybeni-neschova-statni-urady-experimentuji-s-nasazenim-umele-inteligence  