Příprava PPP projektu na prodloužení dálnice D4 dala ministerstvu dopravy zabrat. Trvala sedm let. Nasbíralo na ní ale zkušenosti, které plánuje zúročit na dalších stavbách. I ty železniční by například do budoucna mohla schvalovat Poslanecká sněmovna, poukazuje na jednu z možných změn vrchní ředitelka resortu Lenka Hamplová.

Aktivita státu ohledně PPP projektů se v poslední době dost rozjela. V plánu jich máte jen ve vašem resortu devět, což je dosud nevídané číslo. Čím to je?