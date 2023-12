Česko se chystá šlápnout do PPP projektů, tedy těch, kde stát výstavbu, provoz i desítky let trvající financování svěřuje soukromým firmám. Ministerstvo dopravy chce od ledna zřídit nový čtyřčlenný tým, který se bude naplno věnovat přípravě tohoto typu staveb v oblasti dopravní infrastruktury. Má vytipovaných devět projektů na silnici i železnici, u nichž uvažuje o tom, že by se ještě do konce této dekády mohly začít budovat právě formou PPP. Jejich úspěšná realizace by mohla zbořit dlouho zažitý mýtus o korupci a nevýhodnosti, který tento typ staveb dosud provázel.