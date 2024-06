Když jsme se loni na podzim pustili do příprav druhého ročníku Ekonom žebříčku udržitelnosti, tušili jsme, že se nám přihlásí mnohem víc firem než předešlý rok. Zájem o takzvané ESG, tedy environmentální, sociální otázky a správné řízení, totiž roste. Důvodem není jen povinný nefinanční reporting, který už největším korporacím doslova klepe na dveře. Udržitelnost se mění v celospolečenské téma.

Firem a projektů se do žebříčku nakonec přihlásilo téměř 70. Bez automatizovaného softwaru by se porota množstvím dat a informací, které jsme od přihlášených dostali, jen stěží dokázala prokousat. Nakonec se ale vše projít a zanalyzovat podařilo a s úlevou jsme zjistili, že v dotaznících a zprávách o udržitelnosti citelně ubylo prostého marketingu. I ty společnosti, které v minulých letech živily udržitelnost právě marketingovými pilulkami, o ní obvykle začaly přemýšlet ve faktické a často také komplexní rovině. Do žebříčku přihlásily řadu projektů, které si porota mohla už prakticky „osahat“. A zdá se, že přibylo také nadšenců – firem, které se udržitelnosti věnují proto, že jí prostě žijí od prvního šroubku svého byznysu a staví na ní fungování a celou koncepci sebe samých. Ty nejlepší příklady dobré praxe vám přinášíme na následujících stránkách.

Směr jsme změnili i v hlavním rozhovoru. Rozhodli jsme se nehledat pro něj tentokrát žádné tvrdé odborné téma. Podívali jsme se spíš do „střev“ advokacie, tedy na to, jak advokátní kanceláře fungují uvnitř a jak rozdílný styl práce klientům nabízí. O fungování advokacie jsme si povídali s Petrem Sprinzem, který až do loňského srpna pracoval ve velkém advokátním korporátu. Pak se ale rozhodl založit vlastní, malou a trochu až butikovou kancelář. Nutno dodat, že po tři čtvrtě roce fungování už zas tak malá není. Petr Sprinz rozhodně nezůstal ve své nové firmě osamocen a obklopil se dalšími zkušenými právníky. V rozhovoru mimo jiné popisuje, jak se staví kancelář od základů.

Protože se nám blíží léto, popřeji vám především příjemné prožití dovolené. V červenci a v srpnu vás totiž nechceme zatěžovat právničinou. Na další vydání Právního rádce se můžete těšit opět v září.