Česká republika stojí před obdobím intenzivních legislativních a justičních změn. V blízké budoucnosti se právní komunita bude muset vypořádat s několika klíčovými otázkami, které ovlivní jak občanský život, tak podnikatelské prostředí. Jednou z největších výzev je adaptace na digitální věk a kybernetickou bezpečnost. Další podstatnou oblastí je flexibilita trhu práce a sociální právo. Nedávná flexinovela zákoníku práce, ač již částečně účinná, přináší další kolo změn, které si vyžádají důkladnou revizi interních předpisů firem i soudní praxe.
Česko se v blízké době neobejde bez proaktivního a rychlého přístupu k implementaci evropského práva a bez soudní praxe schopné nová pravidla efektivně a srozumitelně interpretovat. Jen tak lze zajistit, že se právo stane skutečným nástrojem stability a rozvoje, nikoli brzdou společenské transformace.
V aktuálním Právním rádci jsme se proto podívali na to, které změny pracovního práva, sporové agendy a technologické regulace by uvítal byznys i odborná veřejnost. S Adélou Krbcovou, jednou ze dvou ředitelek pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Peterka Partners, jsme si povídali o pracovním právu. S Františkem Korbelem, partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Havel & Partners, a Danou Prudíkovou, vedoucí advokátkou ve stejné společnosti, jsme zase probrali, jaké jsou hlavní otázky spojené se současnou normotvorbou. Přinášíme vám také pohled na to, jak se právo mění pod tlakem umělé inteligence, co přinese takzvaný startupový zákon či proč je ruský „zákon Lugového“ hrozbou pro mezinárodní rozhodčí řízení. Konečně jsme probrali i daňové novinky pro rok 2026 a podívali se na to, které z nich se firmám mohou nejvíce prodražit.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.