Co dělat, když letadlo, kterým chcete odcestovat na letní dovolenou, nevzlétne? Co si počít, když vaše cestovní kancelář zkrachuje nebo se ocitnete ve špinavém hotelu s nevyhovujícími službami? Aktuální číslo časopisu Právní rádce dostálo svému názvu a poradí vám, co si v těchto ožehavých situacích počít.

V rozhovoru s Vítem Stehlíkem, šéfem pražské pobočky advokátní kanceláře White & Case, se zase dozvíte, proč je pro naši energetiku rozvoj jaderných elektráren jedinou realistickou možností, jak zajistit dostatek zdrojů. Probrali jsme i to, nakolik může umělá inteligence advokátům skutečně pomoci v jejich práci.

V rozhovoru s Tomášem Matějovským, řídícím partnerem advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, jsme se zase dotkli toho, proč se právníci musí do budoucna více rozkročit a stát se spíše komplexními poradci svých klientů. A konečně si můžete přečíst ohlédnutí Petra Břízy a Ondřeje Trubače za 12 lety jejich advokátní kanceláře Bříza & Trubač a rovněž odpovědi dalších čtyř partnerů kanceláře na naše všetečné dotazy.